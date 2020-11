CM recebe o Magnus hoje pelas oitavas da Liga Nacional de Futsal

Primeiro jogo das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal. O Campo Mourão enfrenta logo de cara a imponente equipe do Magnus Sorocaba, nesta quarta-feira (04), às 15h. A partida será realizada na Arena UTFPR (Belin Carolo), ainda com portões fechados. Mas, novamente, haverá transmissão via streaming pela LNFTV, e também será transmitida ao vivo para todo o país, pela TV Brasil.

Para o técnico Wesley Szabo ‘Alemão’, a expectativa é de um jogo muito equilibrado. “Vamos enfrentar uma equipe muito rápida e com muita confiança, pois não perdeu ainda na competição. Mas também vamos confiantes, pelo último resultado e por ter uma equipe experiente, acostumada com estes momentos.”, frisou o técnico.

Apesar do grande desafio, de enfrentar o time com a melhor campanha da 1ª fase da LNF, o Campo Mourão vem animado, com a equipe praticamente completa (somente sem Betinho e Bruninho, que ainda estão em recuperação).

O jogo de volta será realizado em Votorantim, São Paulo, às 13h15 do próximo sábado (07).