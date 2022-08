Lojas de Campo Mourão abrem em horário especial neste sábado

Os consumidores terão mais tempo para visitar o comércio de Campo Mourão e fazer suas compras neste sábado (dia 3). Como já é tradição na cidade, no primeiro e no segundo sábado de cada mês, o comércio lojista atende em horário especial, permanecendo aberto das 9 às 17 horas.

A aprovação do horário especial por parte da população é facilmente comprovada pelo grande número de consumidores nas lojas e também pelo incremento nas vendas. E o horário dilatado de funcionamento do comércio nos dois sábados atrai não apenas os mourãoenses, mas igualmente muitos consumidores de cidades vizinhas, atraídos também pelas promoções realizadas pelas empresas e pela maior variedade de produtos.

Para este sábado, a expectativa dos comerciantes é – uma vez mais – de aumento substancial nas vendas e de muito movimento ao longo do dia. Até porque grande número de lojas está com promoções de final de estação, oferecendo descontos. Outras lojas já oferecem produtos para a nova estação.

À frente da abertura do comércio de Campo Mourão em horário especial, nos dois primeiros sábados de cada mês, estão o Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam), a Associação Comercial e Industrial (Acicam) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). Por outro lado, muitos consumidores destacam que o horário estendido de funcionamento das lojas nos dois sábados permite que aqueles que trabalham em horário comercial durante toda a semana possam ir às compras com mais tempo, sem enfrentar a correria do dia a dia. Muitos aproveitam para ir às compras acompanhados da família. Eles aliam compras, passeio e lazer.