Lojas de C. Mourão atendem até as 17 horas neste sábado

Conforme previsto na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), o comércio lojista de Campo Mourão volta a atender os consumidores em horário especial – das 9 às 17 horas – neste sábado (dia 4). Já é uma tradição na cidade o funcionamento das lojas em horário estendido nos dois primeiros sábados de cada mês.

O horário especial de abertura do comércio lojista tem grande receptividade por parte dos consumidores não apenas de Campo Mourão, mas também de cidades vizinhas. Para aqueles que trabalham em horário comercial, é a oportunidade de ir às compras sem a correria do dia-a-dia, possibilitando visitar as lojas e pesquisar preços e produtos. Muitos aproveitam o funcionamento das lojas até o final da tarde para ir às compras com a família.

Já para as lojas, o horário especial nos dois primeiros sábados de cada mês resulta tradicionalmente em fomento nas vendas, o que ganhou importância ainda maior neste período de pandemia da Covid-19. Para os comerciários comissionados é a oportunidade de ampliar o ganho mensal.

A Associação Comercial e Industrial (Acicam) orienta os empresários no sentido de que adotem todas as recomendações dos órgãos de saúde visando conter o novo coronavírus. Entre os cuidados exigidos estão a higienização das mãos dos consumidores na entrada e saída dos estabelecimentos com álcool 70 graus, entrada e permanência de clientes somente com o uso de máscara, distância mínima de dois metros entre as pessoas e orientação para que se evite contato físico (por exemplo, apertos de mãos ou abraços).