Acidente entre carro e moto deixa mulher ferida

Uma mulher de 27 anos ficou ferida, após a motocicleta Honda Biz em que ela estava (como garupa) bater em um veículo VW/Gol, com placas de Campo Mourão. A moto era conduzida pelo cunhado dela.

O acidente ocorreu por volta das 15h desta sexta-feira, no cruzamento da rua Engenheiro Mercer, com a Perimetral Tancredo Neves, no semáforo para o acesso ao jardim Cidade Nova, em Campo Mourão.

O motorista do Gol, de 44 anos, contou que ambos seguiam pela Engenheiro Mercer, sentido Centro ao jardim Cidade Nova. A colisão teria ocorrido no momento em que ele foi fazer uma conversão para a esquerda.

Com o impacto, a mulher caiu da moto e ficou ferida. O cunhado dela, que conduzia a Honda Biz foi embora com a moto, deixando a mulher ferida na rua. A equipe do Siate foi ao local e prestou atendimento à vítima. Ela foi encaminhada ao hospital Pronto Socorro. O motorista do Gol não se feriu.