Lojas de C. Mourão abrem até às 17 horas neste sábado

Está confirmado o funcionamento do comércio lojista de Campo Mourão, em horário especial (das 9 às 17 horas), neste sábado (dia 5). Também no próximo sábado – dia 12 – o atendimento aos consumidores vai se estender até o final da tarde. A Convenção Coletiva de Trabalho firmada pelo Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam) e o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindecom), subscrito também pela Associação Comercial e Industrial (Acicam), estabelece o funcionamento do comércio em horário especial nos dois primeiros sábados de cada mês.

O funcionamento das lojas mourãoenses em horário especial nos primeiros sábados de cada mês já é uma tradição e a aprovação por parte dos consumidores fica evidenciada pelo movimento registrado no comércio. Segundo os empresários do setor, as vendas aumentam consideravelmente e o horário especial atrai não apenas os consumidores locais, mas também de cidades da região.

NATAL

Com a proximidade do Natal, o comércio lojista de Campo Mourão começa a funcionar também à noite no próximo dia 14. Entre os dias 14 e 18 e de 21 a 23 deste mês, as lojas permanecerão abertas das 9 às 22 horas. No dia 19 (sábado) atenderão das 9 às 17 horas. Já no dia 20 (domingo que antecede o Natal), o funcionamento será das 14 às 20 horas.

Na véspera do Natal (dia 24), o comércio lojista de Campo Mourão permanecerá aberto das 9 às 14 horas para atendimento ao público. Como compensação aos comerciários que trabalharem em horário especial, as lojas permanecerão fechadas nos dias 26 de dezembro, 2 de janeiro e também nos dias 15 e 16 de fevereiro (carnaval).