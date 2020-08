Lojas de C. Mourão abrem até a 17 horas neste sábado

Neste sábado (8/8), véspera do Dia dos Pais, o comércio lojista de Campo Mourão volta a funcionar em horário especial: das 9 às 17 horas. Em razão da data especial, a prefeitura também liberou a abertura do comércio local das 9 às 18 horas ao longo desta semana (de segunda a sexta-feira), atendendo reivindicação da Associação Comercial e Industrial (Acicam).

A dilatação do horário do comércio contribui no sentido de se evitar aglomerações nas lojas, uma das principais recomendações dos órgãos de saúde no combate a pandemia de Covid-19. O Dia dos Pais está entre as principais datas especiais do calendário anual em termos de vendas para o comércio e o movimento nas lojas sempre aumenta consideravelmente.

A Acicam tem realizado um trabalho permanente de orientação aos comerciantes para que adotem todos os cuidados indicados pelos órgãos de saúde para se evitar o contágio pelo novo coronavirus. Além da distribuição de cartaz com orientações e campanha através das redes sociais, a entidade distribuiu gratuitamente kits com álcool 70 graus e máscaras para seus associados.

CAMPANHA

A principal novidade na premiação da campanha “Meu Pai Merece um Presentão”, promovida este ano pela Acicam, é o sorteio de cartão de crédito com fatura paga pela entidade empresarial ao longo dos próximos 12 meses. O consumidor contemplado receberá um cartão com limite mensal de R$ 300,00 e ainda indicará uma figura paterna para receber outro cartão com o mesmo valor e duração.

A premiação da campanha promocional do Dia dos Pais também inclui R$ 3 mil em 10 vale compras e ainda uma cervejeira. Várias empresas participantes da promoção também estão oferecendo prêmios exclusivos para serem sorteados entre seus clientes. O sorteio dos prêmios da campanha e também das empresas será no dia 14 de agosto, às 10 horas, na sede da Acicam.

A promoção da Acicam tem o apoio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Sicredi, Unimed Campo Mourão, Coopercard e Sicoob.