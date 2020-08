Dia dos Pais terá Vaca Atolada Drive Thru, em CM

Conhecido como o prato típico de Boa Esperança, a Vaca Atolada. será servido em Campo Mourão, neste domingo, 9 de agosto, Dia dos Pais. Será pelo sistema Drive Thru, no Celebra Eventos, como aconteceu no início do mês passado com o Carneiro no Buraco.

Os convites se esgotaram, mas os organizadores colocaram mais 200 à venda, a R$ 30,00 cada um (combo), na Fiorella ou no Celebra. Interessados também podem entrar em contato pelo Whatsapp 99925 2268 – pode ser usado cartão de crédito. Quem adquire o combo está concorrendo automaticamente a um Smartphone.

Inicialmente foram colocados à venda, 1 mil convites. O prato será preparado pelo Buffet Mundial, com parte da renda sendo revertida para o Lar da Dona Jacira. As pessoas comparecer ao Celebra para buscar a Vaca Atolada, a partir das 11 h.