Lojas com horário especial nos dois próximos sábados

O comércio lojista de Campo Mourão volta a atender os consumidores em horário especial – das 9 às 17 horas – nos dois próximos sábados (dias 8 e 15 de janeiro). Trata-se de uma tradição da cidade e o horário dilatado de funcionamento das lojas nos primeiros sábados de cada mês fomenta as vendas e ajuda a aquecer a economia local.

O horário especial aos sábados está especificado na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT 2021-2022) que o Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam) e a Associação Comercial e Industrial (Acicam) firmaram com o Sindicato dos Empregados do Comércio (Sindicam). Mas o horário especial não beneficia exclusivamente as empesas, já que os consumidores nessas datas tem maior tempo para realizar suas compras. São beneficiados sobretudo aqueles que durante a semana trabalham em horário comercial e não dispõem de tempo para ir as compras nas lojas.

Vale ressaltar que o horário especial adotado pelo comércio de Campo Mourão nos primeiros sábados de cada mês acaba também atraindo muitos consumidores de cidades vizinhas, atraído pela maior oferta de produtos. Também pelas muitas promoções realizadas pelo comércio mourãoense.