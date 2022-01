Informe semanal da dengue registra mais 39 casos da doença no Paraná

O boletim semanal da dengue publicado nesta terça-feira (4) pela Secretaria de Estado da Saúde registra 552 casos confirmados desde o começo do levantamento, em agosto do ano passado. São 39 casos a mais que o informe anterior.

Os dados são do 19º Informe Epidemiológico, novo período sazonal da doença, que deve seguir até julho de 2022.

Até o momento, 291 municípios das 22 Regionais de Saúde registraram notificações de dengue. Destes, 100 já confirmaram a doença, sendo 75 com casos autóctones, ou seja, a dengue foi contraída no município de residência. As Regionais com mais casos confirmados são Foz do Iguaçu, Londrina e Maringá.

Segundo o boletim, não houve óbitos até então e 13 pessoas manifestaram a doença de forma mais severa. Já há 9,8 mil casos descartados.

“A dengue apresenta um comportamento sazonal, com maior aparecimento de casos em período mais quente e úmido, típico dos climas tropicais. O verão é o período em que precisamos estar ainda mais atentos com os possíveis criadouros do mosquito, sendo imprescindível a eliminação de qualquer recipiente que possa acumular água”, afirma Ivana Belmonte, coordenadora de Vigilância Ambiental.

Agência Estadual de Notícias