Lojas com horário especial nesta sexta e sábado em Campo Mourão

O comércio lojista de Campo Mourão volta a atender os consumidores em horário especial neste final de semana, em razão de mais uma edição da Black Friday. Além da comodidade proporcionada pelo horário dilatado de funcionamento das lojas, que tradicionalmente atrai muitos clientes, os consumidores têm outro importante atrativo na Black Friday: os expressivos descontos oferecidos pelo comércio em muitas das mercadorias.

Nesta sexta-feira, o comércio mourãoense vai estender o atendimento até às 22 horas. Já no sábado, as lojas permanecerão abertas das 9 às 17 horas. Será o terceiro sábado do mês de novembro que os estabelecimentos comerciais da cidade funcionarão em horário especial.

A grande maioria do comércio de Campo Mourão já tem cartazes e faixas da Black Friday em suas fachadas e vitrines. Muitos estabelecimentos anunciam grandes descontos em produtos e os empresários do setor mostram-se otimistas em relação ao incremento das vendas neste final de semana. De acordo com entidades empresariais, a cada edição da Black Friday aumenta o número de estabelecimentos participantes e também de consumidores que aderem à promoção, atraídos pelos descontos oferecidos.

A promoção tem a participação de lojas que comercializam os mais diferentes produtos e a circulação dos consumidores acabam fomentando também as vendas de outros segmentos, como lanchonetes, pizzarias, pastelarias, cafeterias, sorveterias, restaurantes, etc.