Projetos da Educação e Saúde recebem premiação em Curitiba

Dois projetos desenvolvidos em Campo Mourão pelas secretarias municipais de Educação e Saúde foram contemplados com o Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR). A cerimônia de entrega foi realizada nesta terça-feira (22), na Assembleia Legislativa. Representaram o município os secretários municipais Tânia Caetano (Educação) e Sérgio Henrique dos Santos (Saúde).

Na Educação foi premiado o “Programa de atividade complementar pedagógica na educação infantil”, que atende crianças que apresentam algum atraso significativo em uma ou mais áreas do desenvolvimento. Na Saúde recebeu o prêmio o projeto “Desburocratização de autorização de internação hospitalar”, que reduziu o tempo entre a autorização e a realização das cirurgias, assim como o consumo de papel, translado de pacientes, entre outros benefícios.

O prêmio é uma iniciativa do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (Sindafep). O intuito é valorizar ações da administração pública que sejam inovadoras, criativas e que tragam desenvolvimento para a sociedade. Os gestores premiados receberam troféus, certificados de reconhecimento e menções honrosas.

Segundo o Sindafep, das 195 iniciativas homologadas, de 74 municípios, 42 delas foram contempladas, reconhecendo 31 cidades. Por meio da valorização da capacidade administrativa dos gestores que elaboraram os projetos e implantaram ações em favor do desenvolvimento local, o PGP-PR também pretende incentivar os municípios do Estado a adotar metodologias de planejamento, execução e controle de projetos em seus programas governamentais.