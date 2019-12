Lojas com horário especial nesta segunda e terça-feira, em CM

O comércio lojista de Campo Mourão permanece aberto das 9 às 22 horas nesta segunda-feira. Será o último dia de funcionamento das empresas no período noturno. Na terça-feira (24/12), véspera de Natal, o atendimento aos consumidores também será em horário especial: das 9 às 16 horas.

Na quinta-feira (26/12), as lojas que funcionaram em horário especial neste final de ano, em Campo Mourão, permanecerão fechadas. Como compensação aos comerciários que tiveram jornada de trabalho em horário especial, as lojas permanecerão fechadas nos dias 26 de dezembro, 2 de janeiro, 24 e 25 de fevereiro (Carnaval).

O quarto e último sorteio de prêmios da campanha “Campo Mourão – cidade Natal”, promovida pela Associação Comercial e Industrial (Acicam), será realizado no próximo dia 30, às 10 horas, em evento aberto ao público. Para os consumidores que fizeram compras nas lojas participantes da promoção e que cadastraram suas raspadinhas serão sorteados: um veículo Fiat Mobi, uma moto Honda CG 160 Start e uma moto Honda Biz.

Já as empresas participantes da campanha estarão concorrendo a um moto Honda CG 160 Start, duas diárias – com direito a acompanhante – no Jurema Águas Quentes e a duas diárias – com direito a acompanhante – na Pousada Parque das Gabirobas.

Neste ano, a Acicam promove a campanha “Campo Mourão – Cidade Natal” em parceria com a Prefeitura e o Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam). A promoção tem o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Sicoob, Sicredi, Unimed Campo Mourão e Jurema Águas Quentes.