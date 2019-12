Cidade Natal: Mostra Cultural de Natal será encerrada nesta segunda-feira

Iniciada no dia 10 de dezembro, a Mostra Cultural do projeto “Campo Mourão – Cidade Natal”, termina nesta segunda-feira (23/12). O encerramento da programação será com a apresentação do espetáculo “Natal in Concert” pela Orquestra Filarmônica Antífona, a partir das 20 horas, no palco da praça São José, no centro da cidade.

Artistas e grupos locais e da região selecionados através de Chamada Pública realizada pela Associação Sou Arte (ASA) apresentaram-se na Mostra Cultural, que abriu espaço para grupos de dança, shows musicais, corais, etc. Além de divulgar valores “pratas-da-casa” e do Vale do Piquirivaí, a Mostra Cultural ofereceu espetáculos gratuitos à população. A programação, de segunda a sexta-feira, incluiu duas apresentações diárias. Mais de 20 grupos artísticos passaram este ano pela Mostra Cultural.

No intervalo das apresentações, o público se diverte com a neve artificial. Durante cerca de 15 minutos, no Espaço da Neve, o público aproveita para fazer fotos e selfies na neve, entre bonecos “de neve”, que viralizam nas redes sociais.

CIDADE NATAL

Também a Mostra Cultural foi viabilizada através da Lei Federal de Incentivo a Cultura/Ministério da Cidadania – Secretaria Nacional da Cultura. A Associação Sou Arte (ASA) é a executora do projeto “Campo Mourão – Cidade Natal”, que tem a parceria da Prefeitura de Campo Mourão, Governo do Estado, Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam).

Estas são as empresas que aderiram ao projeto como patrocinadoras: Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar – Fertilizantes do Paraná, Copel, Sanepar, Supermercados Paraná, Fomento Paraná, Hipermercado Condor, Super Muffato, Unimed Campo Mourão, Seleta Ambiental, A. J. Rorato e Centro Universitário Integrado.