Lojas atendem até às 17 horas, no sábado, em Campo Mourão

Mantendo a tradição, o comércio lojista de Campo Mourão atenderá os consumidores até às 17 horas neste sábado (dia 4). Nos dois primeiros sábados de cada mês, já há décadas, o funcionamento das lojas mourãoenses é estendido até o final da tarde e esse horário especial está previsto na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do setor, firmados entre os sindicatos patronal e laboral.

Os consumidores já se acostumaram com essa abertura do comércio até o final da tarde aos sábados e o movimento no comércio sempre é grande nessas datas, com o incremento de vendas. São beneficiados sobretudo aqueles que trabalham em horário comercial durante toda a semana e dispõem de tempo reduzido para visitar as lojas e pesquisar preços e produtos antes de efetuar as compras.

A aprovação por parte da população do horário especial nos dois sábados por mês fica evidenciada pelo aumento do movimento nos estabelecimentos comerciais e pelo incremento das vendas. Muitos aproveitam para ir às compras em família e pelas vias da área central chama a atenção o número de pessoas circulando com sacolas de compras.

Por sua vez, muitos comerciantes de Campo Mourão preparam promoções para os sábados com horário especial, que atraem – cada vez mais – consumidores oriundos de cidades vizinhas, em busca de maior diversidade de produtos. Eles acabam aliando compras e passeio.

E não são apenas as lojas que aumentam as vendas, pois outros ramos do comércio também são beneficiados, como lanchonetes, cafeterias, sorveterias, restaurantes, pastelarias, etc.