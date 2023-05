Lojas atendem até às 17 horas no sábado em Campo Mourão

A expectativa é de lojas cheias, muito movimento na cidade e de boas vendas neste sábado (6/5), quando o comércio lojista de Campo Mourão vai estender o atendimento ao público até às 17 horas. Tradicionalmente, as lojas mourãoenses funcionam em horário especial nos dois primeiros sábados de cada mês.

Um dos motivos do otimismo dos empresários do setor é a proximidade do Dia das Mães, que é comemorado no segundo domingo de maio. Trata-se da segunda mais importante data para o comércio em termos de vendas, superada apenas pelo Natal. Muitos consumidores já estão antecipando as compras, mas a busca por presentes para a data concentra-se sempre nos últimos dias.

O comércio mourãoense preparou-se para atender os consumidores e nas vitrines já predominam os produtos direcionados as mães. São ofertados presentes para mães de todas as idades, para atender as mais diferentes preferências, com produtos de todos os valores. Além de atender os consumidores locais, o objetivo é atrair compradores da região, firmando a posição que Campo Mourão ostenta de polo regional.

PRÊMIOS

Nas compras realizadas em cerca de 170 empresas de Campo Mourão, que participam da campanha “Três Amores”, os consumidores estão concorrendo a prêmios oferecidos pela Associação Comercial e Industrial (Acicam). As lojas participantes da promoção estão identificadas por cartazes da campanha e os seus clientes concorrem a uma joia e a cinco vale-compras de R$ 1 mil. O sorteio será no dia 31 de maio, em evento aberto ao público, no auditório da Acicam.

Em cada empresa participante da promoção também será sorteado um cupom. Numa segunda etapa serão sorteados 20 desses cupons para concorrer na abertura do Baú do Tesouro, marcado para o dia 15 de setembro. No Baú do Dias Mães, o prêmio será de R$ 10 mil.

A promoção da Acicam tem o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicoob, Sicredi, Colégio Adventista e Viasoft Pay.