Casal suspeito de feminicídio ocorrido em Janiópolis é preso na região de Cascavel

A Delegacia de Homicídios de Cascavel prendeu nesta quinta-feira, 4, um casal suspeito de feminicídio ocorrido no final do ano passado, em Janiópolis. A vítima foi Vanusa Pereira da Silva, 25 anos.

A Polícia Civil local iniciou as diligências e identificou os suspeitos envolvidos no crime, sendo então representada pela prisão preventiva deles. A investigações apontaram que o casal estava em um sítio na região de Santa Tereza do Oeste.

A Delegacia de Homicídios de Cascavel foi acionada, realizou diligências para averiguação e prendeu o casal. Os dois receberam voz de prisão e foram conduzidos até a cadeia pública do Depen de Cascavel onde ficarão à disposição do Poder Judiciário.

O CRIME

O assassinato de Vanusa ocorreu no dia 7 de dezembro do ano passado. O corpo foi localizado em uma geladeira encoberto com cal e cobertores. A casa estava trancada e precisou ser arrombada pelos policiais.

A polícia apurou na época que o homem teria chegado há pouco tem na cidade e mantinha um relacionamento amoroso com Vanusa e com a outra mulher.

Foi então que o casal resolveu tirar a vida de Vanusa. A mulher, no entanto, teria ligado em seguida para seu irmão assumindo o crime dizendo que estava arrependida. O irmão comunicou o fato para a polícia e o corpo foi encontrado. O casal estava desaparecido desde o dia do crime.