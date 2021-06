Mais quatro óbitos pela covid-19

Campo Mourão registrou mais quatro mortes pela covid-19 nesta terça-feira, elevando o número para 245 desde o início da pandemia. As vítimas, quatro homens, de 45 anos, 54 e dois de 57.

Três estavam internados no hospital Santa Casa, e o homem de 54, morreu no hospital Santa Rita, em Maringá. Quanto aos novos casos, o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde apontou mais 23, enquanto os suspeitos caíram para 187.

Os casos ativos somam 1.570. Nos hospitais, as alas destinadas ao covid continuam superlotadas. Os leitos de enfermaria, com 32 pacientes, estão em 115% de ocupação. Já os leitos de UTI, estão com 129% de ocupação na ala SUS (31 internados), e 160% para convênios (16 internados).