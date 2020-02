Expolivro: projeto itinerante de incentivo à leitura estaciona em CM

Com o propósito de estimular o hábito saudável das pessoas pela leitura, está acontecendo em Campo Mourão, desde o final do mês passado, o Projeto Expolivro, promovido pelo Instituto Vida para Todos (IVPT),

Este projeto foi instituído no ano de 1991, e é mantido todo por voluntariado. Em Campo Mourão, o Expolivro acontece na praça central, no interior de uma carreta estacionada no local e aberta ao público.

Conta com apoio do Município, por meio da Fundação Cultural (Fundacam), a ação prossegue até o dia 16 de fevereiro. A carreta, estacionada na Praça da Catedral São José, dispõe de uma vasta biblioteca, com grande variedade de temas, aberta gratuitamente ao público.

Além de livraria e biblioteca, o projeto conta ainda com espaço multiuso móvel para palestras, apresentações culturais, peças teatrais

O coordenador do projeto, Milton Heberle explica que o Expolivro é um projeto que se baseia na exposição itinerante de livros, passando por diversas cidades. “È uma iniciativa do Instituto Vida Para Todos (SP), visando uma literatura que desperte a paixão pela leitura, uma leitura saudável para a família, de benefício pessoal, de relacionamento e com base cristã”, disse ele.

Durante a exposição estão previstas palestras, contação de histórias infantis, teatro no encerramento, entre outras ações sociais. O projeto tem o apoio do BooKafé, da Editora Árvore da Vida e da Igreja de Campo Mourão.

O local é aberto para qualquer pessoa, escolas ou igrejas, especialmente com trabalho infantil, das 9h ás 22h. “Alguns diretores de escolas e pastores de igrejas nos procuraram interessados em trazer crianças para conhecer o projeto, assim como muitos pais trazem seus filhos”, afirma Heberle.

A exposição dispõe de livros para crianças, adolescentes, jovens, para o casamento, educação de filhos e para estudos. “Esses livros são para venda, mas a leitura aqui na carreta é livre e gratuita. A pessoa pode ficar duas ou três horas lendo, sem nenhum problema”, completa. No local são encontrados livros com valores que vão de R$ 8,00 e R$ 107,00.