CM/Futsal está na semifinal do Campeonato Paranaense

O Campo Mourão Futsal carimbou a sua passagem para as semifinais do Campeonato Paranaense – Série Ouro, ao empatar em 5 a 5 com o Foz Cataratas, na noite desta terça-feira, 28.

O jogo, na casa do Foz, foi dramático, pois a equipe mourãoense, que precisava apenas do empate, chegou a abrir 4 a 2 na etapa final, mas viu o adversário reagir de forma espetacular e virar para 5 a 4.

Nos minutos finais, já com o goleiro-linha em quadra, o Carneirão conseguiu o empate com sabor de vitória. Agora, a equipe vai encarar o Esporte Futuro (Toledo) na semifinal. No primeiro confronto das quartas de final, na semana passada, em Belin Carolo, Campo Mourão venceu por 2 a 1.