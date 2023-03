Lojas abertas até às 17 horas também neste sábado

O comércio lojista de Campo Mourão volta a atender os consumidores em horário especial – até às 17 horas – neste sábado (dia 11). Trata-se de uma tradição de décadas na cidade. Por muitos anos, o horário estendido de funcionamento das lojas acontecia somente no primeiro sábado após o quinto dia útil do mês. Posteriormente, o horário especial foi adotado nos dois primeiros sábados de cada mês.

O sucesso alcançado pelo funcionamento do comércio até o final da tarde, em dois sábados por mês, é facilmente constatado. Basta observar o movimento de pedestres e carros nas vias públicas ou a presença de consumidores no interior dos estabelecimentos comerciais. E não só as lojas são beneficiadas, pois as vendas aumentam também nas cafeterias, sorveterias, pastelarias, restaurantes, lanchonetes, etc.

Os consumidores já se acostumaram com o horário especial nos primeiros sábados de cada mês e muitos aproveitam para ir às compras acompanhados da família. Aliam compras e lazer em família. A maior disponibilidade para ir às compras nesses sábado também acaba atraindo um crescente número de consumidores residentes em cidades circunvizinhas, fortalecendo Campo Mourão como polo regional.

O horário especial aos sábados é viabilizado através da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) negociada anualmente pelo Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial) e a Associação Comercial e Industrial (Acicam) com o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindecam).