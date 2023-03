Vinicius de Moraes estreia no Paranaense Sub-15 de Futsal nesta sexta contra o Umuarama

O Vinicius de Moraes/Eliane Futsal estreia nesta sexta-feira (10), às 19h50, no Campeonato Paranaense de Futsal sub-15. O jogo será disputado na cidade de Cianorte e o adversário é o tradicional Umuarama Futsal, equipe que disputa a Liga Nacional de Futsal.

O jogo abre a rodada que será disputada em Cianorte. No sábado (11), a equipe mourãoense enfrenta o Colégio Drummond, donos da casa, às 16h20. E fechando essa primeira rodada, no domingo (12), também em Cianorte, o Azulão da Asa Oeste encara o Araruna Futsal, às 8h45 da manhã.

De acordo com o técnico da equipe, Bruno Braga, a expectativa é ter uma boa participação na competição: “O Campeonato tem equipes muito fortes e isso é um grande incentivo para gente. Vamos em busca de fazer bons jogos” disse o treinador que é coordenador do projeto Nota 10 no Esporte e na Vida do Colégio Vinicius.

Já o Diretor do Colégio, Raoni de Assis, enfatizou a importância do esporte e também a parceria com o Eliane Futsal: “O esporte é uma ferramenta importante para trabalharmos com os meninos junto com o nosso pedagógico. Estamos extremamente felizes por estarmos no Paranaense e também aproveitamos para agradecer a parceria com o Eliane Futsal.

O Paranaense de Futsal Sub-15 é disputado por 34 equipes de todo o Paraná e o Vinicius de Moraes é o único colégio público do estado na disputa da competição. O projeto Nota 10 no Esporte e na Vida conta com o apoio da CVL Informática, Blog do Raoni, Papaludi, Web Farm, Habitten, Trucker do Agro, Boca Roxa e Deposito do Marcão.