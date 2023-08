Lojas abertas até às 17 horas no sábado, véspera do Dia dos Pais

O comércio lojista de Campo Mourão volta a atender os consumidores em horário especial – até às 17 horas – no próximo sábado (12/8), véspera do Dia dos Pais. Entre os empresários do setor e os comerciários, a expectativa é de muito movimento, lojas cheias e boas vendas, alavancadas pela comemoração da data especial.

Uma pesquisa contratada pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap) revelou que o consumidor pretende gastar R$ 206,83 na compra do presente para o Dia dos Pais. O levantamento foi realizado pelo grupo Datacenso em sete cidades de diferentes regiões do Estado, com consumidores da faixa etária entre 18 e 65 anos. Mais da metade (57%) do sexo feminino. Roupas, calçados e perfume/cosméticos lideram a preferência dos consumidores para presentear nessa data, com 46%, 23% e 17% respectivamente.

Já uma sondagem feita pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio) e o Sebrae apontou que 53,9% dos paranaenses vão presentear os pais neste ano. Também constatou que aqueles que pretendem presentear o pai pretendem gastar mais que no ano passado.

Outro ponto diagnosticado pela pesquisa é que preço não é a prioridade na hora de presentear. A qualidade do produto vem em primeiro lugar, com 33,3%, seguido pelo bom atendimento do vendedor, com 23,2%. A qualidade no atendimento em vendas vem se destacando a cada ano, passando de 11,6% em 2021, para 14,8% em 2022 e atingindo 23,2% em 2023.

ATRATIVOS

Além do horário especial, o comércio de Campo Mourão oferece vários outros atrativos para que o consumidor vá às compras. Entre eles, os prêmios da campanha promocional “Três Amores”, que para o Dia dos Pais vai sortear um televisor de 43 polegadas, cinco vale compras de R$ 1 mil e ainda o Baú do Tesouro contendo cartão com crédito de R$ 10 mil para compras nas empresas participantes da promoção.