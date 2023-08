Procon oferece cursos gratuitos sobre direitos do consumidor

O Procon de Campo Mourão, em conjunto com o Procon-PR e a Escola Nacional de Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor – Senacon, oferece cursos gratuitos à distância sobre direitos do consumidor.

Os cursos, que acontecem totalmente online, abordarão temas diversos, tais como Proteção de Dados dos Consumidores, Relações de Consumo no Transporte Aéreo, Conhecendo o Mercado de Combustíveis, Oferta e Publicidade, entre outros.

O diretor do Procon de Campo Mourão, Sidnei Jardim, avalia que temas como os tratados na Trilha de Formação, auxiliam na criação de um mercado de consumo mais saudável e evitam conflitos .

Os cursos são gratuitos e abertos ao público em geral e as inscrições para Trilha Formação em Defesa do Consumidor vão até 21 de agosto e devem ser feitas através do seguinte link: https://encurtador.com.br/ahqyK