MPF abre processo para estagiários em Campo Mourão

O Ministério Público Federal abriu inscrições para seleção de estagiários, disponibilizando 11 vagas para cidades do Paraná. Para Campo Mourão serão selecionados estudante de direito.

O prazo para inscrição encerra no dia 3 de março e a prova será aplicada no dia 15, a partir das 13h30. O estágio oferece uma Bolsa no valor de R$ 976,00 para 20 horas semanais, além de auxílio transporte.

Mais informações e pré-inscrições:https://www.mpf.mp.br/pr/estagie-conosco/2023/processos-seletivos