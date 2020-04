Mudança na sinalização impede moto de estacionar em vaga de carro

A Polícia Militar, por meio de um vídeo, comunicou na manhã desta quinta-feira algumas mudanças significativas na sinalização, na área central de Campo Mourão.

A regulamentação reflete diretamente nos motociclistas, os quais não poderão mais estacionar em vagas de 45 graus, destinadas a veículos, como tem sido comum no centro da cidade. A Polícia Militar vai iniciar a fiscalização já neste período de isolamento, em que o comércio permanece fechado.

O comandante do Pelotão de Trânsito (Peltran), aspirante Guilherme Augusto Matiskei explica que com a regulamentação no trânsito, as vagas de 45 graus passam a ser exclusivas para veículos de quatro rodas e com até cinco metros de comprimento.

“Veículos fora desse padrão serão notificados. As motocicletas deverão ser estacionadas apenas nas vagas destinadas a elas”, afirma. Caminhões utilizados para carga e descarga também não poderão estacionar paralelos ao meio-fio, ocupando várias vagas de 45 graus.

Matiskei lembra que as placas de sinalização estão fixadas no início das vias. “É preciso ficar atento com a sinalização para não ser notificado.” O cabo Elias Bezerra, do Peltran, também reforça que estacionar em local proibido é uma infração média, com multa de R$ 130,16 + 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

“Sabemos que Campo Mourão possui muitas motos, portanto se houver falta de estacionamento, cabe ao município a abertura de novas vagas”, diz Bezerra. Ele lembra que a fiscalização só vai ocorrer onde há a sinalização específica.