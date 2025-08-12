Licenciamento chegando: 3 a cada 5 veículos estão com IPVA em dia no Paraná

Três a cada cinco veículos já estão com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em dia em todo o Paraná. São mais de 2,84 milhões de carros, motocicletas, ônibus e caminhões com o tributo quitado até o início de agosto, o que representa cerca de 59,85% da frota total de 2025, que é de 4,7 milhões de veículos. E essa é uma marca importante, sobretudo com a proximidade do calendário de pagamento do licenciamento a partir do próximo dia 15.

Para emitir a guia do licenciamento, é preciso estar com o IPVA quitado – o que ainda não é realidade para quase um quarto dos condutores paranaenses. De acordo com dados da Receita Estadual, 1,1 milhão de veículos estão com pendências no imposto. Isso corresponde a 23,6% de toda a frota.

“Sem o licenciamento, o contribuinte não pode emitir o CLRV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) e o veículo fica irregular. Segundo o código de Trânsito, a falta desse documento é uma infração gravíssima que pode render não só sete pontos na carteira de habilitação como a própria apreensão do veículo”, explica Leonardo Marcon, chefe do setor de IPVA da Receita Estadual. “Por isso, estar com o IPVA em dia é tão importante”.

Desses mais de 1 milhão de veículos pendentes, a grande maioria não fez qualquer tipo de pagamento referente ao IPVA. São 808,9 mil veículos que perderam o prazo para o pagamento em cota única e não pagaram nenhuma das cinco parcelas. Outros 312,6 mil optaram pelo parcelamento, mas estão com pelo menos uma cota em atraso. O prazo para a quitação para quem parcelou encerrou em maio.

Além da impossibilidade de emitir a CLRV, o não pagamento do IPVA também impede a transferência de propriedade do veículo e dificulta a obtenção da Certidão Negativa de Tributos junto à Receita Estadual. Caso a inadimplência persista, o débito do veículo pode ser inscrito na Dívida Ativa do Estado, com seu consequente protesto em cartório, e o nome do proprietário incluído no Cadin Estadual. Isso pode gerar restrições de acesso a empréstimos, impossibilidade de aproveitar créditos do programa Nota Paraná e limitações ao exercício de cargos públicos.

CIDADES EM DIA

A cidade de Virmond, na região Centro-Sul, é a que possui a maior quantidade de veículos em dia com IPVA em relação à sua frota total. Dos 1.265 veículos tributados no município, 976 já estão aptos a emitir as guias do licenciamento – cerca de 77,15% do total.

Em seguida, aparecem Mariópolis (76,5%), Bom Sucesso do Sul (75,6%), São João (73,1%) e Verê (72,9%).

Entre os grandes centros, Curitiba lidera a lista com 64,8% de seus veículos quitados, seguido de Cascavel (63,1%), Maringá (60,1%), Londrina (59,2%), Foz do Iguaçu (58,4%) e Guarapuava (58,2%)

ARRECADAÇÃO

Já em relação à arrecadação, cerca de 79,6% do valor lançado para o IPVA 2025 já foi recolhido. Ao todo, foram mais de R$ 5,4 bilhões que entraram para o caixa do Estado até o último dia de julho. Ao todo, para este ano, o Paraná espera arrecadar mais de R$ 6,8 bilhões com o imposto.

Como relembra Marcon, metade desse total é repassado para os municípios para que as prefeituras possam aplicá-lo de diferentes maneiras. A outra metade fica no caixa do Governo do Paraná, sendo a segunda principal fonte de recursos do Estado, atrás apenas do ICMS. “Ao contrário do que muita gente imagina, os recursos vindos do IPVA não são usados apenas para melhorias em estradas. É um imposto sem destinação específica, ou seja, pode ser investido em saúde, educação, segurança e também em infraestrutura”, explica.

COMO PAGAR

O pagamento do imposto pendente pode ser feito pelo Portal IPVA tanto à vista ou parcelado, sendo que para o IPVA pendente do exercício corrente pode ser parcelado junto às empresas credenciadas. Além disso, o IPVA de anos anteriores pode ser parcelado em até dez vezes.

Agência Estadual de Notícias