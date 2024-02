Lançada terceira edição do festival gastronômico “Campo Mourão no Prato”

Durante uma reunião realizada na manhã de ontem, na Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (ACICAM), foi oficialmente lançada a terceira edição do tão aguardado Festival Campo Mourão no Prato. O evento, que se consolidou como um case de sucesso na região, promete movimentar a cena gastronômica local durante o período de 24 de fevereiro a 9 de março.

O Festival, que terá sua edição de verão 2024, contará com a participação de 60 estabelecimentos do setor de gastronomia de Campo Mourão. Essa iniciativa, que já se tornou uma tradição na cidade, é resultado de parcerias estratégicas entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, a ACICAM, o CODECAM e o curso de Turismo da UNESPAR.

A terceira edição do Campo Mourão no Prato surge após o evento ter sido apresentado em 2023 como um relato de experiência em um prestigiado evento internacional de turismo, onde conquistou posição de destaque, figurando entre os 10 cases de sucesso do evento.

De acordo com o diretor de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Rosinaldo Nunes Cardoso, a proposta do festival vai além de promover a rica gastronomia local. “A ideia é unificar o setor, movimentar a economia em um período de baixa procura, gerando emprego e renda para a cidade”, destacou o diretor.

As duas edições anteriores do festival alcançaram números expressivos, comercializando mais de 23 mil pratos e movimentando quase dois milhões de reais, o que contribuiu para consolidar a credibilidade do evento e ampliar o engajamento das empresas participantes.

Para ficar por dentro das empresas que participarão do evento e dos pratos que serão oferecidos nesta edição, basta acompanhar as redes sociais do festival, disponíveis no perfil @cmnoprato. A interação promete proporcionar uma experiência ainda mais envolvente e participativa para os amantes da gastronomia local.

O Festival Campo Mourão no Prato representa não apenas uma celebração da culinária regional, mas também uma oportunidade única de fortalecimento da economia local, promovendo a diversidade gastronômica e estimulando o turismo na cidade.