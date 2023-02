IPTU 2023 já está disponível para pagamento pela internet

Os boletos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2023 já estão disponíveis para pagamento pela internet a partir desta quarta-feira (1º). Para tanto basta acessar o endereço eletrônico https://campomourao.atende.net/subportal/iptu, onde o contribuinte poderá baixar o boleto ou pagar por PIX.

Na próxima semana começa a entrega dos boletos pelos Correios nos domicílios edificados e com endereços cadastrados no município. O vencimento para pagamento à vista é no dia 10 de março, com desconto de 10 por cento. Quem efetuou o pagamento do IPTU em dia em 2022 também é beneficiado com desconto de pontualidade de 10 por cento sobre o imposto.

O contribuinte também pode optar pelo pagamento parcelado em até 10 vezes, com a data da primeira parcela também para 10 de março. “Os proprietários de imóveis não edificados que não cadastraram endereço de entrega terão que baixar pela internet ou retirar na praça de atendimento”, explica o secretário de Finanças e Orçamento, Aldecir Roberto Silva.

Os recursos arrecadados com o IPTU são incorporados à receita do município para a execução dos diversos serviços públicos prestados à população. Mais informações pelos telefones 3518-1163 ou 3518-1197, ou na Praça de Atendimento da prefeitura (Rua Brasil, 1407, Edifício Plaza – térreo).