No sábado, comércio abre até às 17 horas em Campo Mourão

Os consumidores poderão fazer compras até às 17 horas no comércio lojista de Campo Mourão no próximo sábado (4/2). Também no dia 11, segundo sábado de fevereiro, as lojas estenderão o atendimento ao público até o final da tarde. Já há muitos anos, o comércio mourãoense funciona em horário especial nos dois primeiros sábados de cada mês.

Essa tradição local tem a adesão da população, que fica evidenciada pelas lojas cheias, o incremento das vendas e o grande movimento de populares nas vias públicas – muitos com sacolas de compras – sempre que o comércio atende em horário especial. Entre os fatores que explicam o sucesso da iniciativa estão a proximidade da data do pagamento de salários aos trabalhadores e também a possibilidade de realizar as compras com mais comunidade, sem a correria do dia-a-dia, principalmente para aqueles que durante toda a semana trabalham em horário comercial.

Outro fator que contribui para o sucesso do horário especial nos dois primeiros sábados de cada mês, ao longo de todo o ano, são as promoções realizadas por muitas empresas de Campo Mourão, com a oferta de descontos em produtos e condições especiais para pagamento. O horário especial atrai não apenas o consumidor mourãoenses, mas também muitos moradores de cidades da região.