Inaugurada, lojas Quero-Quero começa atender em Campo Mourão

Com a presença de algumas lideranças municipais, foi inaugurada nesta manhã, em Campo Mourão, a mais nova filial das Lojas Quero-Quero. Localizada na avenida Manoel Mendes de Camargo, em frente à Prefeitura, a loja comercializa desde material de construção a móveis e eletrodomésticos, oferecendo inúmeras facilidades de negócio aos clientes.

O gerente Rugierie Talhaferro Gomes, recebeu os convidados para a inauguração, entre eles o prefeito Tauillo Tezelli (Cidadania), secretários, vereador Edoel Rocha, além de outros representantes de entidades e clubes de serviços.

“Há muito tempo queríamos entrar em Campo Mourão, por isso é uma satisfação enorme iniciar as atividades em uma cidade que é referência na região. A Quero-Quero veio para fazer parte da comunidade, por isso convidamos as pessoas que venham tomar um café conosco e também um tererê após passar essa pandemia. O nosso lema é o bom atendimento, com os melhores preços de material de construção e eletrodomésticos“, disse Gomes.

A Quero-Quero inicia as atividades com doze funcionários diretos e três indiretos, com possibilidade de abertura de mais duas vagas, logo após a inauguração.

A loja trabalha também com serviços financeiros, proporcionando empréstimo pessoal, com saque direto na boca do caixa.

O prefeito Tauillo Tezelli destacou a importância dos novos investimentos empresariais em Campo Mourão. “Mais uma grande empresa de fora que aposta em Campo Mourão e isso é importante para oferecer mais uma opção aos consumidores, além de empregos. Também movimenta a economia e ajuda no desenvolvimento de nossa cidade”, afirmou.Foto: Clodoaldo Bonete/Tasabendo.com