Medidas dão resultado e casos de Covid-19 agora são apenas 4 em Campo Mourão

As medidas adotadas pela administração municipal de Campo Mourão e o atendimento na Saúde desde o registro do primeiro caso de Coronavírus deram resultado. Dos 48 casos confirmados até agora, 40 estão recuperados e 641 suspeitos foram descartados. A cidade, com quase 100 mil habitantes, atualmente está com 4 casos em tratamento, sendo dois na UTI, um na enfermaria e um na própria residência.

O quadro, acompanhado diariamente por dois comitês técnicos, permitiu que o prefeito Tauillo Tezelli autorizasse, por decreto, o retorno de atividades de serviços de alimentação, bem como celebrações religiosas. O mesmo decreto estabelece uma série de normas para a volta dessas atividades e serviços.

“Continuamos acompanhando a situação com a mesma responsabilidade e caso seja necessário voltar atrás, fechamos novamente, sempre com o aval dos técnicos da área”, esclarece o prefeito. “Fechamos na hora certa, flexibilizamos na hora certa e devagar vamos retomando as atividades como está fazendo a maioria dos municípios”, acrescenta.

O prefeito salienta que o uso compulsório de máscaras de proteção e outras medidas de higiene praticados pela população mostraram-se eficazes. Pelos números oficiais da saúde pública do município, a taxa de ocupação de leitos de enfermaria é de 4 por cento e de leitos de UTI, de 20 por cento. “Desde a reabertura do comércio há 20 dias o número de casos suspeitos e confirmados vem se mantendo estável. Para continuar assim, vai depender da colaboração dos empresários e da população”, enfatiza o prefeito.