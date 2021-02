Servidores/as municipais definem pauta de reivindicação da data-base 2021

Servidoras e Servidores Municipais realizaram ontem, 10 de fevereiro, de forma online, a primeira Assembleia Geral para discussão e votação da Pauta de Reivindicações da Data-base 2021. Com 11 itens, a pauta está com previsão de ser protocolada hoje. Entre os itens, consta a reposição/reajuste salarial em 12,02 (doze vírgula zero dois por cento), nos vencimentos e salários dos servidores públicos ativos (estatutários, celetistas), nos proventos e pensões dos aposentados e pensionistas da Previscam.

A proposta em relação ao vale-alimentação amplia o acesso a todos e todas os servidores municipais, e ainda solicita um reajuste no valor, elevando-o para R$ 400,00. Em outros itens, não atendimento em anos anteriores, são novamente solicitados: Tabela Única e Plano de Carreira do Magistério, Plano de Cargos e Salários para os Servidores Celetistas, adicional Periculosidade para Vigias e Eletricistas, adicional aos agentes de saúde e endemias e também uma ampliação na Política de Segurança e Medicina do Trabalho.