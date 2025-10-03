Horário especial no comércio de Campo Mourão neste sábado

O comércio lojista de Campo Mourão vai estender o atendimento aos clientes até às 17 horas neste primeiro sábado de outubro (dia 4). Sempre nos dois primeiros sábados do mês, o comércio mourãoense funciona em horário especial. Trata-se de uma tradição de décadas e que tem a adesão da população, não apenas de Campo Mourão, mas que cada vez atrai mais consumidores da região.

O horário estendido sempre contribui para o fomento das vendas e movimenta a cidade. Enquanto para os empresários do setor o horário dilatado de funcionamento aos sábados é comemorado pelo crescimento das vendas, para os clientes é apontado como a oportunidade de ir às compras com mais tempo, muitas vezes em família. São beneficiados sobretudo aqueles que trabalham em horário comercial durante toda a semana.

As lojas localizadas no centro e boa parte do comércio instalado nos bairros de Campo Mourão adotam o horário especial e os empresários do setor ressaltam que as vendas realizadas nesses dois sábados são significativas no faturamento mensal. O horário estendido está respaldado pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do setor, negociada anualmente entre o Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial) e o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindecam), com o apoio da Associação Comercial e Industrial (Acicam).

FERIADO

No próximo dia 10 (sexta-feira), aniversário de Campo Mourão, o comércio local funcionará normalmente. O feriado será no dia 13 de outubro, conforme determina a legislação. A mudança do feriado está prevista na lei ordinária nº 3.869 (de 25 de outubro de 2017), ratificada pelo Decreto nº 10.753, publicado no dia 16 de janeiro de 2024.