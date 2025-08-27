Harley a partir de R$ 13 mil: Detran-PR vai leiloar 148 veículos e materiais ferrosos

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) realizará na próxima semana, em Curitiba, dois leilões: um de 148 veículos aptos a circular em via pública e outro de 4.475,758 toneladas de materiais ferrosos para reciclagem. O primeiro é de veículos recolhidos pela Polícia Militar que não foram retirados por seus proprietários dentro dos prazos legais e, agora, passam a ser disponibilizados para arremate.

Podem participar pessoas físicas e jurídicas. Os interessados devem se cadastrar até esta sexta-feira (29), conforme prevê o item 5 do edital, disponível neste link.

Entre os modelos há, por exemplo, uma motocicleta Harley Davidson/FLSTN com lance inicial de R$ 13.600,00; um automóvel I/BMW 118I 1A31 com lance inicial de R$ 15.800,00; e um utilitário I/BMW X3 XDRIVE20I WX31 com lance inicial de R$ 27.800,00.

A sessão pública dos veículos aptos à circulação será na modalidade presencial na terça-feira, dia 02 de setembro, a partir das 9h, no auditório do Sest/Senat. O valor total da avaliação dos lotes é de R$ 716,6 mil. Na sucessão de lances, o valor entre um incremento e outro será de R$ 200,00 e, após o arremate, os pagamentos deverão ser feitos à vista no prazo de três dias úteis, a contar da realização do leilão.

TRITURAÇÃO DE SUCATAS

Já os materiais ferrosos são originados de 11.607 veículos baixados do Renavam, que não poderiam mais ser registrados ou licenciados e, portanto, têm circulação em via pública proibida, bem como a comercialização de peças ou partes metálicas. Trata-se de objetos resultantes da trituração de sucatas de veículos e materiais inservíveis.

O leilão será quarta-feira, dia 03 de setembro, a partir das 14h, na sede do Detran-PR. O valor de avaliação é de R$ 0,25 o kg do material ferroso, perfazendo o valor global mínimo de R$ 1.118.939,50.

Podem participar pessoas jurídicas que operam no ramo de siderurgia ou de fundição e aquisição de sucatas e material inservível, cujo objeto social seja compatível com o objeto da licitação. O edital de leilão nº 002/2025 está disponível no site do Detran-PR.

EFICIÊNCIA

O presidente do Detran-PR, Santin Roveda, destaca a importância do processo, que envolve eficiência administrativa, oportunidade para a população e responsabilidade ambiental. “Os leilões são uma forma transparente e acessível de dar destino adequado aos veículos retidos nos pátios, garantindo oportunidades de compra a preços justos”, diz Roveda.

Segundo ele, os leilões também têm impacto positivo na economia local, pois colocam de volta em circulação veículos em condições regulares, além de liberarem áreas que podem ser melhor utilizadas pelo Estado e, também, oportunizar o reaproveitamento de materiais através da reciclagem.

“Outro ponto essencial é a sustentabilidade, pois ao evitar o abandono e a deterioração desses veículos e sucatas, reduzimos riscos ambientais e damos uma destinação mais responsável a eles. É uma medida que beneficia os cidadãos, o Estado e o meio ambiente”, afirma.

EXAME DOS VEÍCULOS

Os veículos podem ser examinados de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, nos dez dias que antecedem o leilão. Para acessar os pátios, é necessário apresentar documento de identidade válido, conforme prevê a legislação federal, e retirar autorização em qualquer um dos seguintes endereços: Avenida Victor Ferreira do Amaral, 3057, Curitiba (fone 41 3361-1212) e Avenida Dom Pedro II, nº 603, Centro, Quatro Barras – Pátio da Guarda Municipal (fone 41 3671-8800 ramal 7853).

Serviço:

Leilão Detran-PR – 148 veículos para circulação

Data: 02 de setembro (terça-feira)

Horário: 9h

Local: Sest/Senat – Rua Salvador Ferrante, nº 1440 – Boqueirão – Curitiba

Total de lotes: 148

Leilão de 11.607 veículos na condição de materiais ferrosos para reciclagem

Data: 03 de setembro (quarta- feira)

Horário: 14h

Local: Auditório do Bloco A do Detran-PR – Av. Victor Ferreira do Amaral, nº 2940 – Capão da Imbuia, Curitiba