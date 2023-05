Feirão do Imposto teve palestra para crianças em Campo Mourão

Entre as várias ações desenvolvidas neste ano dentro do Feirão do Imposto, em Campo Mourão, foi realizada uma palestra sobre imposto e educação fiscal para cerca de 150 crianças – na faixa de 9 a 11 anos -, alunos de quarto e quinto ano da Escola Municipal da Vila Urupês. A atividade sócio-educacional aconteceu na última terça-feira.

Realizado no Município desde 2016, o Feirão do Imposto – que surgiu na cidade de Joinville (SC) – programou ações para as várias faixas etárias, com o objetivo de atingir o maior número possível de pessoas. O evento hoje é realizado na maioria das cidades de médio e grande porte do país e tem por finalidade difundir junto à população conhecimento sobre impostos, além de incentivar a luta pelo retorno e emprego do dinheiro público e o fim da corrupção.

Em Campo Mourão, o Feirão do Imposto é organizado pelo Conselho do Jovem Empresário (Conjove-Acicam), com a participação da representação local do Observatório Social do Brasil (OSB), Associação Comercial e Industrial, Sicoob, Faciap Jovem e Conaje.

PALESTRA

A palestra para as crianças foi aberta com uma abordagem sobre cidadania, onde foi destacada a importância do respeito às leis e as pessoas em geral, de ser honesto e justo, de cumprir com os compromissos e de cuidar do meio ambiente, etc. Também tratou dos direitos e deveres dos cidadãos. Os impostos, suas origens, evolução e finalidades, foi outro tema apresentado na palestra, que teve o desenvolvimento de dinâmicas com os participantes.

Tabela com exemplo da carga tributária que incide sobre produtos populares no país foi apresentada às crianças. Ao final foi abordada a questão da corrupção.