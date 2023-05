Pai e filho, em moto, ficam feridos após colisão com veículo

Um homem de 43 anos e seu filho adolescente, ficaram feridos em um acidente envolvendo a motocicleta em que estavam e um veículo Ford Fiesta, com placas de Peabiru. O acidente ocorreu no início da tarde de hoje, na avenida Goioerê, esquina com a rua Deolindo Ferreira Toledo, próximo à Capela do Prever.

Os dois veículos seguiam pela avenida. O automóvel, dirigido por um homem de aproximadamente 65 anos, estava à frente. A colisão ocorreu no momento e que o motorista fez a conversão para acessar a rua Deolindo Ferreira Toledo.

O motociclista, surpreendido pela manobra, não conseguiu evitar o choque. Na queda, o homem ficou ferido e seu filho, na garupa, teve escoriações leves e recusou atendimento do Samu. O condutor da moto foi levado para a UPA para receber atendimento médico. O motorista do carro não se feriu.