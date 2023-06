Motociclista morre ao bater na traseira de veículo na PR-558

Mais um trágico acidente tirou a vida de um jovem na região. Um rapaz de 24 anos morreu na noite desse domingo, 4, ao bater a motocicleta que conduzia na traseira de um automóvel, que não parou para prestar socorro.

O acidente ocorreu por volta das 20h40, na rodovia PR-558, no município de Terra Boa. A vítima, identificada pela Polícia Rodoviária Estadual apenas pelas iniciais L. L. F., conduzia uma moto Honda/CG 150 com placa de Terra Boa, quando bateu na traseira de um veículo ainda não identificado, pois o motorista não parou no local.

O motociclista teve morte instantânea. Um investigador e o delegado da comarca de Terra Boa estiveram no local e acompanharam o trabalho da Polícia Cientifica que vai apurar as circunstâncias do acidente. O corpo foi encaminhado ao IML de Campo Mourão.