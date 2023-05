14º Festival de Circo de Campo Mourão começa dia 15 de maio

A Fundação Cultural de Campo Mourão realiza, de 15 a 27 de maio, a 14ª edição do tradicional Festival de Circo. O evento terá apresentações e ações formativas gratuitas para a comunidade.

Entre os dias 15 e 19 será realizada a Mostra Itinerante, com o espetáculo “Tudo é Possível” da Cia Acromix Circus de Porto Alegre, que vai percorrer cinco escolas municipais. A partir do dia 23 inicia-se a Mostra Oficial, com os seguintes espetáculos:

23/05: “Leões, Vodka e um Sapato 23”, com a Cia de 2 de São José dos Campos – SP (Teatro Municipal às 20h)

24/05: “Birita Procura-se”, com a Cia Casa das Lagartixas de São José dos Campos – SP (Teatro Municipal às 20h)

25/05: “WWW para Freedom”, com Ésio Magalhães de Campinas – SP (Lona Cultural às 20h)

26/05: “La Trattoria”, com Los Circo Los de Campinas – SP (Teatro Municipal às 20h)

27/05: “O Lançador de Foguetes”, com a Cia de Pernas Pro Ar de Porto Alegre-RS (Praça São José)

As ações formativas voltadas aos artistas e demais interessados terão os workshops: De Alongamento Contorção com Dominique Martins na Casa da Cultura (das 9h às 12h e das 14h às 17h); Acrobacias de solo (Casa da Cultura, das 14h às 18h e das 18h às 21h); Teoria e Prática do Malabarismo – Passe de Claves, com Vitor Poltronieri (Casa da Cultura, das 9h às 12h e das 14h às 17h)