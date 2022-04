Caminhada na Natureza será retomada com Circuito Boicotó, em 1º de maio

Serão retomadas no dia 1º de maio, com o circuito Boicotó, em Campo Mourão, as Caminhada Internacionais na Natureza na região. Trajetos em meio à natureza, passando por propriedades rurais e destinos que muitas vezes fogem do radar dos turistas dão o tom das caminhadas.

A organização é do Instituto de Desenvolvimento Rural-Iapar-Emater, com apoio das prefeituras envolvidas em cada etapa. O Circuito Boicotó possui trajeto de 13km e Campo Mourão promove a atividade pela oitava vez.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas junto a Emater, ou pelo endereço eletrônico: ecobooking.info. Os agricultores sempre têm a oportunidade de servir um almoço ou café da manhã e ainda vender os produtos feitos por eles aos caminhantes.

Com isso, o café da manhã tem o custo de R$ 15,00 e o almoço, R$ 25,00, ambos opcionais. Durante o percurso haverá quatro pontos de apoio com água e assistência à saúde

Na região da Comcam, as caminhadas estavam programadas para iniciar em 13 de março, em Barbosa Ferraz, mas por conta da pandemia do coronavírus, a atividade foi transferida.

Na semana seguinte, foi a vez de Campina da Lagoa também prorrogar a data pelo mesmo motivo. Roncador também optou por transferir a caminhada de 3 de abril para 2 de outubro de 2022.

CIRCUITOS

As caminhadas têm em média 10 quilômetros, com percursos que levam em torno de quatro horas. Os caminhantes são orientados a irem com roupas e calçados apropriados, a se manterem hidratados e a não deixarem lixo pelo caminho.

Cada circuito é único, construído a partir da cultura local e levando em conta a história da cidade ou daquela localidade. Alguns passam por dentro de propriedades rurais, por trilhas no meio da mata, e outros seguem por caminhos com grande apelo turístico.

Destaque também para os circuitos que passam por lugares históricos ou por colônias que mostram o roteiro da imigração do Paraná. É o caso dos Caminhos de Peabiru, parte do trecho paranaense, localizado em Peabiru, de uma antiga rota utilizada por indígenas antes da chegada dos colonizadores europeus, e que ligava o litoral brasileiro à região dos Andes, no Peru.