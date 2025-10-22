Empreendedores de Campo Mourão têm novas linhas de crédito da Fomento Paraná

A Prefeitura de Campo Mourão, em parceria com a Fomento Paraná, anuncia a disponibilidade de novas linhas de crédito voltadas a empreendedores do município, com condições facilitadas e taxas de juros reduzidas.

A iniciativa busca fomentar a economia local, apoiar o desenvolvimento de negócios e fortalecer o empreendedorismo formal e informal. As linhas de crédito contemplam desde trabalhadores informais até micro, pequenas e médias empresas.

Capital de giro de até R$ 20 mil: disponível para empresas com mais de um ano de atividade. A taxa de juros é de 1,15% ao mês para empreendedores e 0,98% ao mês para empreendedoras. Os juros podem ser ainda mais baixos para quem possui curso técnico ou ensino superior na área financeira.

Crédito de até R$ 10 mil: disponível para empreendedores (as) informais.

Crédito de até R$ 12,5 mil sem necessidade de avalista: destinado a empresas com mais de três anos de atividade, com foco na simplificação do acesso ao crédito.

Linhas de crédito de R$ 21 mil a R$ 500 mil: voltadas para pequenas e médias empresas, com taxa de juros de 1,15% ao mês para pagamentos em dia.

Os interessados devem procurar a Casa do Empreendedor de Campo Mourão para obter orientações e iniciar o processo de solicitação. A Prefeitura reforça seu compromisso com o fortalecimento da economia local, oferecendo apoio para que os empreendedores enfrentem desafios e expandam seus negócios com segurança e sustentabilidade.

Serviço:

Casa do Empreendedor – Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17 horas. Rua São Paulo, 1787 (centro). Telefone (44) 98405-0663