Homem é preso após agredir menor em Peabiru
Por Redação Tasabendo em 22 de outubro, 2025 às 10:37
Uma adolescente procurou o Destacamento da Polícia Militar de Peabiru na tarde de ontem para denunciar a agressão sofrida pelo amásio de sua avó. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou a equipe policial até o local, onde a vítima confirmou o desentendimento com o homem.
Na residência da família, os policiais localizaram o autor, que admitiu ter agredido a menor, alegando que teria se irritado após ser chamado de “gigolô”. Diante da confirmação dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Peabiru para as providências cabíveis.
