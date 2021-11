Em outubro foram 7.647 consultas ao SPC/Acicam

No mês passado, o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), ofertado pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), atendeu a 7.647 consultas. O relatório de outubro aponta ainda que no período aconteceram 360 inclusões de inadimplentes – 351 pessoas físicas (CPF) e nove pessoas jurídicas (CNPJ) – e 237 exclusões do cadastro, devido a regularização das pendências.

Por modalidade, o número de consultas atendidas no mês passado pelo SPC/Acicam: SPC Mix – 4.158; SPC Mix Mais – 1.274; SPC Maxi – 218; SPC Mix Plus – 51; SPC Mix Top – 297; SPC Busca – 24; Concentre – 28; Confirme PF+PJ – 81; Cheque – 181 e Insumos – 1.335.

Foram atendidas 6.969 consultas pela internet (95,29 por cento). No balcão foram atendidas 318 consultas. Dos 16.036 registros ativos no cadastro do SPC/Acicam, 15.323 são de pessoas físicas e 713 de pessoas jurídicas.