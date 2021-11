III Fórum do Agronegócio será realizado de 18 a 25 de novembro

Sustentabilidade ambiental e energética, boas práticas de governança, com inclusão da mulher e do jovem na gestão do agronegócio são alguns dos temas que serão discutidos no III FATI – Fórum do Agronegócio, Tecnologia e Inovação, evento online e gratuito, organizado pela Câmara do Agronegócio do CODECAM – Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão e pela AGROi9 Incubadora.

O evento, que ocorrerá nos dias 18 a 25 de novembro de 2021, também conta com o SEBRAE, IDR-Paraná, UNESPAR, ACICAM e COAFCAM, na coorganização, o apoio de dezenas de entidades e instituições de ensino, e o patrocínio da BASF-Xarvio, da Stoller, da ProSolus do Brasil, da Tecnosolos – Agricultura de precisão, do Sicredi, da Score Agro e da Cervejaria Tauá.

A presidente da Sociedade Rural de Maringá, Maria Iraclézia de Araújo, será uma das palestrantes no painel AgroMulheres e falará sobre o protagonismo feminino como estratégia de integração e perenidade das unidades produtivas rurais.

Além deste, outros painéis discutirão temas como as práticas no cultivo da soja que geram baixas emissões de carbono, o uso de bioinsumos, a expansão das agtechs e as startups de Campo Mourão e região, que estão escalando e ocupando espaços relevantes no ecossistema do agronegócio regional e nacional.

Dentre os palestrantes confirmados para o III FATI estão Eduardo Bastos, Diretor de Sustentabilidade da Bayer Crop Science para a América Latina, Henrique Debiasi, Diretor do Programa Soja de Baixo Carbono, da Embrapa-Soja, Airton Galinari, Presidente Executivo da Coamo Agroindustrial Cooperativa e Felipe Marques, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico no CIBiogás.

Outra atividade do evento será a realização do II HackathonAgroTech 2021, uma maratona de programação com início no dia 19, que buscará soluções para demandas enfrentadas no dia a dia pelos produtores rurais e premiará os três primeiros colocados.

Segundo a coordenadora do evento e da Câmara do Agronegócio, Dâmares Ferreira, a terceira edição consolida o evento como uma ferramenta importante de articulação e integração de atores do agronegócio regional para a geração de novos negócios e desenvolvimento econômico, com foco em inovação e sustentabilidade.

A programação completa e as inscrições para as palestras e para o hackathon poderão ser acessadas pelo site www.fati.codecam.org.br