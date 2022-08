Dia dos Pais: Acicam sorteou 54 prêmios em evento aberto ao público

Na tarde desta quarta-feira (17/8), no Auditório “Marta Kaiser”, da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), foi realizado o sorteio dos 54 prêmios oferecidos aos consumidores na campanha promocional do Dia dos Pais. Foi a terceira e última etapa do projeto “Três Amores/2022”, que também contemplou os consumidores com prêmios no Dia das Mães (em maio) e no Dia dos Namorados (em junho).

Os ganhadores das três churrasqueiras elétricas foram Edivaldo Tavares da Silva, Olinda de Fátima Correia e Larissa Dornellas, premiados com compras realizadas na Sol Brasil, Supermercado Paraná Família e Amo Jeans, respectivamente. Já o ganhador do final de semana no Resort Termas de Jurema – com direito a acompanhante – foi Edevaldo Alemida, com uma compra realizada no Mercado São José.

Estes foram os ganhadores dos 50 vales compras no valor de R$ 100,00 e as empresas onde fizeram as compras premiadas: Cristiane Lopes – Super Real Lar; Maria Helena Conrado – Elros Ki Barato; Valdemar – Teuto Brasil; Ademir Pires da Silva – Supermercado Eldorado; Denize Prestes – Bela Face Cosméticos; Lídia Armengol – Marujo Esporte; Maria Aparecida Tomaz Hoffmam – Tintas Modelo; Maria Aparecida Capaci Santos – Elros Ki Barato; Luzinete Bertão – Amo Jeans; Maria Salete Rizzardi – Supermercado Carreira; Denize Pests – Supermercado Paraná Matriz; Leandro Bagini – Brinquedos Kids; Lucimara – Destro Materiais de Construção; Bruno Nakao – Supermercado Paraná Família; Rosane de Oliveira Almeida – Supermercados Condor; Vitório Dala Rosa – Elo Mármore; Nilo dos Santos – Livraria A Estudantil; Roberto Takamoto – Supermercado Paraná Max; Vilma de Jesus Santos – Mercado São José; Mariza Pinho – Supermercado Paraná Atacadista; Mariza Labres – Baby Chic; Terezinha Souza Bauim – Eletroluz Materiais Elétricos; Emanoel Dantas Leite – Gean Calçados; Luana Berechavisnki – Madeireira Hanel; Aparecida da Silva – Supermercado Paraná Atacadista; Joel de Carvalho – Mercado Cavalcante; Sílvia Machado – Supermercado Paraná Max; João Carlos Rocha – Comercial Ivaiporã; Mariza Pinho – Destro Acabamentos; Adriana Correia – Campo Gás; Horácio Bagattolli Neto – Supermercado Paraná Matriz; Elisiane Boian Alves – Fada Madrinha; Marco Antônio dos Reis – Center Calçados; Ruberval Gomes da Costa – Papelaria A Estudantil; Rosalina Santos – Vip Campo; Elisiane Boian Alves – Supermercado Paraná Família; Juliana Aparecida Lima – Papelaria A Estudantil; Katiussa Canola – Farmácia Pague Menos; Maykon Borssuk – Elros Ki Barato; Patrícia Boker – Amo Jeans; Mara Paula – Supermercado Paraná Família; Sérgio Roberto Segalla – Gabriela Modas; Reginaldo da Silva Regis – Supermercado Paraná Matriz; Thais Carraro – Center Calçados; Maria Geraldini Marques – Supermercado Carreira; Rosimeire Sehaler – Supermercado Paraná Matriz; Márcio Antonio Cremonezi – Sapataria Paulista; Marcos Antônio Souza – Ótica Veneza e Israel Araújo – Casa Tapi Materiais Esportivos.

Vários ganhadores são de cidades da região, inclusive de Maringá. O sorteio, coordenado pelo presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet, reuniu dirigentes da entidade empresarial, representantes das instituições parceiras na promoção e profissionais da imprensa, além de populares. Entre os presentes, o presidente executivo da Coamo, Airton Galinari.

ENCERRAMENTO

O encerramento do projeto “Três Amores” será no dia 14 de setembro com o sorteio de mais quatro prêmios: uma moto zero quilômetro, uma geladeira, uma televisão de 32 polegadas e um aparelho de ar condicionado. Estarão concorrendo todos os cupons preenchidos pelos consumidores nas três datas especiais contempladas pelo projeto “Três Amores”: Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dias dos Pais.

O projeto Três Amores/2022, desenvolvido pela Acicam, tem o apoio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicoob e Sicredi.