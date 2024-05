Dia das Mães: consumidores concorrem a dois vales viagem de R$ 10 mil cada

Muitas novidades marcam este ano a tradicional campanha promocional do Dia das Mães realizada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam). Tanto na premiação a que concorrem os consumidores que fazem compras nos estabelecimentos participantes da promoção, como na modelagem da campanha para efetivamente assegurar a participação também de pequenas empresas.

A premiação da campanha “Mãe, Amor Maior!” inova ao incluir dois vales viagens (passaportes) no valor de R$ 10 mil cada. Dentro do valor estabelecido, os ganhadores poderão escolher o destino da viagem, duração, hospedagem e o número de viajantes. Para concorrer, o consumidor deve preencher corretamente o cupom recebido no ato da compra, depositando-o nas urnas da campanha disponibilizadas em todas as empresas participantes da promoção.

Também serão sorteados 40 vales compras (10 vale compras no valor de R$ 1.000,00, 10 vale compras no valor de R$ 500,00 e a 20 vale compras no valor de R$ 200,00), além de 20 vales jantar. O sorteio será realizado em evento aberto ao público, no começo de junho.

O Dia das Mães é a segunda melhor data especial do ano para o comércio em termos de vendas (superada apenas pelo Natal). Com o objetivo de fomentar as vendas e contemplar os consumidores, a nova diretoria da Acicam – que foi eleita e empossada no começo de abril – instituiu a maior premiação exclusiva para o Dia das Mães da história da entidade.

Cartazes da campanha “Mãe, Amor Maior!” , fixados nas vitrines e fachadas, identificam as lojas participantes.

HORÁRIO ESPECIAL

Neste sábado (4/5), o comércio lojista de Campo Mourão estende até às 17 horas o atendimento aos consumidores. Sempre nos dois primeiros sábados do mês, de janeiro a dezembro, as lojas da cidade funcionam em horário especial, permanecendo abertas até o final da tarde.

O horário estendido está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT 2023-2024), firmada entre o Sindicato Empresarial do Comércio Varejistas de Campo Mourão e Região (Sindiempresarial)/Associação Comercial e Industrial (Acicam) com o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindecam).