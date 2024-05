Polícia Rodoviária apreende grande quantidade de cigarros em ônibus na PR-317

A Polícia Rodoviária Estadual de Floresta prendeu uma mulher com grande quantidade de cigarros contrabandeados do Paraguai, ao abordar um ônibus de linha, por volta das 19h de ontem, em frente ao posto rodoviário.

A mercadoria era transportada no compartimento de carga, onde os policiais encontraram cerca de 22 caixas de cigarros estrangeiros e 50 pacotes de fumo. Ao verificar os tickets de bagagem, a equipe identificou que aproximadamente 8 malas estavam registradas em nome de uma mulher de iniciais G.A.S., de 35 anos, residente em Foz do Iguaçu.

As malas continham cerca de 885 pacotes de cigarros de diversas marcas e mais 50 pacotes de fumo. A passageira informou à equipe que embarcou em Céu Azul, com duas malas de cigarros, e que na cidade de Engenheiro Beltrão embarcou outras seis malas com cigarros.

Além disso, foram localizadas mais cinco bagagens em nome de um homem de iniciais M.S.T., de 55 anos, também residente em Foz do Iguaçu. Em sua bagagem, foram apreendidos cerca de mais 250 pacotes de cigarros de várias marcas. Ele relatou que embarcou com a mercadoria em Engenheiro Beltrão.

Ambos informaram que a mercadoria seria entregue na cidade de Londrina, e que cada um receberia R$ 500,00 pelo transporte. M. S. T. foi identificado e liberado no local, devido à quantidade de contrabando transportado.

Já a mulher, devido ao valor do contrabando transportado, foi encaminhada à delegacia de Polícia Federal para a formalização do flagrante. As mercadorias apreendidas foram entregues na Receita Federal.