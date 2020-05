Dia das Mães: comércio de CM com horário especial nesta sexta e sábado

Com o objetivo de oferecer mais comodidade aos consumidores e evitar eventuais aglomerações, o comércio lojista de Campo Mourão atenderá em horário especial nesta sexta-feira (dia 8) e sábado (dia 9), que antecedem o Dia das Mães. As medidas preventivas recomendadas pelos órgãos de saúde para evitar o contágio pelo novo corona vírus estão sendo adotadas pelo comércio mourãoense.

Nesta sexta-feira, as lojas permanecerão abertas das 9 às 22 horas. Já no sábado, o atendimento aos consumidores vai se estender das 9 às 17 horas. O Dia das Mães é apontado pelos empresários do comércio como a segunda melhor data especial do ano em termos de vendas, superada apenas pelo Natal.

A Associação Comercial e Industrial (Acicam) tem orientado as empresas no sentido de adotarem todas as recomendações dos órgãos de saúde para conter a pandemia de Covid-19. Kits com álcool gel 70º e 10 máscaras estão sendo distribuídos aos associados pela entidade empresarial.