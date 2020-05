Ótica é atividade essencial e funcionamento está liberado

O Governo do Paraná comunicou oficialmente nesta semana que as óticas estão entre as atividades classificadas como essenciais e o funcionamento dessas empresas está liberado. Porém, devem seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde.

No mês passado, o Sindicato do Comércio Varejista de Materiais Ópticos, Fotográfico e Cinematográfico do Paraná reivindicou ao Governo do Estado o reconhecimento da atividade como essencial, com a volta do funcionamento normal das óticas no estado. As gestões foram conduzidas pelo sindicato patronal da categoria, presidido por José Alberto Pereira, junto a Casa Civil do Palácio Iguaçu e ao vice-governador Darci Piana.

Cópia da correspondência remetida pelo chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Guto Civil, foi enviada ao presidente do Sindicato Empresarial do Comércio de Campo Mourão e Região (Sindicam), Nelson José Bizoto.