Dia das Mães: comércio de CM com horário especial na sexta e sábado

O comércio lojista de Campo Mourão atenderá os consumidores em horário especial no final desta semana, em razão da comemoração do Dia das Mães no próximo domingo. Na sexta-feira, às lojas permanecerão abertas até às 22 horas. Já no sábado, o atendimento vai se estender até às 17 horas.

O Dia das Mães é a segunda mais importante data especial em termos de vendas para o comércio, superada apenas pelo Natal. Sondagem realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) em parceria com o Sebrae/PR mostra que 63,7% dos paranaenses pretendem dar presentes neste Dia das Mães. O levantamento apontou ainda que 30,5% dos consumidores apostarão em roupas, bolsas ou calçados para agradar as mães. Os perfumes e cosméticos serão a opção para 19,7% dos entrevistados. Foi constatado ainda que o valor do presente tende a aumentar em relação ao ano passado. Neste ano o tíquete médio deve girar em torno de R$143,23, aumento de 6,7% em relação a 2022, quando o valor médio do presente era de R$134,25.

O horário especial de funcionamento das lojas na antevéspera e véspera do Dia das Mães está previsto na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT 2022-2023), firmada pelo Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial) e a Associação Comercial e Industrial (Acicam) com o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindecam).

PRÊMIOS

Cerca de 170 empresas locais participam da campanha promocional “Três Amores”, realizada pela Acicam, que para o Dia das Mães vai premiar os consumidores com uma joia e cinco vale compras de R$ 1 mil. Os consumidores que fizerem compras nas empresas participantes estarão concorrendo ainda ao Baú do Tesouro, com R$ 10 mil.

As empresas participantes estão identificadas com cartazes da promoção e a campanha tem o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicoob, Sicredi, Colégio Adventista e Viasoft Pay.