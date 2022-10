Dia das Crianças: lojas de C. Mourão abrem até às 22 horas nesta terça

O comércio lojista de Campo Mourão estenderá o atendimento aos consumidores até às 22 horas nesta terça-feira (dia 11), véspera do Dia das Crianças e feriado comemorativo ao Dia da Padroeira do Brasil: Nossa Senhora Aparecida. Além de propiciar mais facilidade aos mourãoenses na compra de presentes para as crianças, o horário especial também deverá atrair muitos consumidores da região.

O Dia das Crianças está entre as datas especiais em que as vendas são aquecidas e o comércio mourãoense preparou-se para atender a demanda dos consumidores. O horário especial nesta terça-feira foi negociado pelo Sindicato Empresarial do Comércio de Campo Mourão e Região (Sindicam) e a Associação Comercial e Industrial (Acicam) na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) em vigência.

DIA DAS CRIANÇAS

No Brasil, a data surgiu por força de lei. Em 1923, a cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, sediou o 3º Congresso Sul-Americano da Criança. No ano seguinte, aproveitando a recente realização do evento, o deputado federal Galdino do Valle Filho elaborou o projeto de lei que estabelecia essa nova data comemorativa. No dia 5 de novembro de 1924, o decreto nº 4867, baixado pelo presidente Arthur Bernardes instituiu 12 de outubro como data oficial para comemoração do Dia das Crianças.

Mas por quase quatro décadas, entretanto, a data passou meio desapercebida, como tantas outras comemorações propostas pelo Legislativo.

A situação mudou a partir de 1960, quando a empresa Johnson & Johnson e a fábrica de brinquedos Estrela se associaram para lançar a promoção “Semana do Bebê Robusto”, aproveitando a comemoração já existente para alavancar a venda de produtos para crianças. A iniciativa foi um sucesso. Outros varejistas aproveitaram a onda e a ação, rebatizada nos anos seguintes de “Semana da Criança”, se tornou uma das principais datas comerciais do calendário brasileiro.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) convencionou o dia 20 de novembro para se comemorar o dia das crianças. A escolha desta data se deu porque nesse mesmo dia, no ano de 1959, o Unicef oficializou a Declaração dos Direitos da Criança. Nesse documento, se estabeleceu uma série de direitos válidos a todas as crianças do mundo como alimentação, amor e educação.